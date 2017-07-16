Согласно подсчетам Сирийского наблюдательного совета по правам человека, в Сирии за годы гражданской войны погибли уже более 330 тысяч человек. В том числе почти 100 тысяч мирных жителей и более 18 тысяч детей.

С начала гражданской войны в Сирии, по данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, убито уже более 330 тысяч человек, в том числе почти 100 тысяч гражданских лиц. Как сообщила в воскресенье, 16 июля, базирующаяся в Лондоне организация, с 2011 до середины июля 2017 года в Сирии погибли в общей сложности 331 765 человек.

Согласно подсчетам правозащитников, в числе 99 617 умерших насильственной смертью мирных жителей — 18 243 ребенка.

В результате вооруженного конфликта погибли 116 774 военнослужащих, подчиняющихся сирийскому президенту Башару Асаду, и его сторонников, а также 57 тысяч повстанцев, в том числе члены альянса сирийской оппозиции и курдских формирований «Силы демократической Сирии» (SDF).

Кроме того, убиты 58 тысяч джихадистов — в основном сторонники террористической организации «Исламское государство» или группировок, близких к «Аль-Каиде». Среди них были и иностранцы, сообщил Сирийский наблюдательный совет по правам человека, сведения которого базируются на данных сети активистов и информаторов в Сирии. Информация организации, как правило, не может быть проверена из независимых источников.