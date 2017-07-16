Против проведения концерта выступали представители общественных организаций, церкви, а также отдельные граждане.

В Германии 15 июля состоялся крупнейший легальный концерт, организованный неонацистами. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На концерт под названием «Рок против иностранного засилья», который прошел в окрестностях города Темар в Тюрингии, приехало почти шесть тысяч человек. В то время как население Темара составляет три тысячи.

Издание пишет, что крупных конфликтов в ходе мероприятия не произошло. Были случаи демонстрации запрещенных нацистских символов, несколько краж, употребление наркотиков и словесные оскорбления, совершенные под воздействием алкоголя.

К охране мероприятия привлекли около тысячи полицейских.

Deutsche Welle сообщает, что против проведения концерта выступали представители общественных организаций, церкви, а также отдельные граждане.

В прошлом году, по данным немецкого правительства, в Германии состоялось не менее 205 музыкальных мероприятий правого экстремистского направления, среди них 78 концертов.

Рост неонацистского движения в Германии сильнее в восточной части страны, которая раньше была Германской Демократической Республикой, уточняет издание.