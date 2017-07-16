Сирийские государственные СМИ сообщили об обстреле посольства России в Дамаске.

По информации агентства SANA, обстрел был осуществлен в первой половине дня. В сторону посольства были выпущены два артиллерийских снаряда. Один из которых попал в здание дипмиссии, другой – упал рядом.

В результате обстрела строению причинен ущерб. Нет информации о пострадавших.

Отметим, что здание российского посольства не впервые подвергается обстрелам. 19 марта в ходе столкновений в Дамаске пострадало одно из зданий, относящихся к инфраструктуре российского посольства. По словам посла РФ Александра Кинщака, в строении, которое в тот момент не использовалось дипмиссией, взрывной волной были выбиты стекла.

2 и 3 февраля террористы обстреляли здание посольства РФ из минометов. В результате обстрелов никто не пострадал, но зданию был причинен материальный ущерб.