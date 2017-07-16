Несколько стран уже приступили к переговорам о приобретении «Цайхун-5»

Серийный образец разведывательно-ударного беспилотника CH-5 («Цайхун-5», в переводе «Радуга-5») – самого совершенного китайского аппарата такого типа – совершил первый испытательный полет, сообщило Центральное телевидение Китая. Полет продлился более 20 минут и завершился на аэродроме в провинции Хэбэй,

Руководитель проекта «Цайхун» Оу Чжунмин сообщил, что несколько стран – как пользователи предыдущих версий «Цайхун», так и новые потенциальные заказчики – уже приступили к переговорам о приобретении CH-5, сообщаeт РИА-Новости.

Беспилотник CH-5 разработала Китайская академия аэрокосмической аэродинамики.

По словам главного конструктора серии «Цайхун» Ши Вэня, китайский аппарат не уступает американскому БПЛА MQ-9 Reaper, который называют лучшим в своем роде. Летательный аппарт способен выполнять разведывательные задачи, а также наносить удары по целям на средней и малой высоте.

Заявлено, что китайский беспилотник, изготовленный из композитных материалов, может непрерывно находиться в воздухе до 60 часов – втрое дольше предшественников. Дальность его полета составляет 10 тыс. километров, взлетная масса достигает 3,3 тонны, полезная нагрузка – до 1 тонны. Сообщается, что CH-5 может нести 24 ракеты.

Прототип беспилотника совершил первый полет в августе 2015 года.