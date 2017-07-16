Около 770 тыс. машин будут отозваны из-за проблем с самопроизвольным раскрытием подушек безопасности

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отзывает 1,33 млн. автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности и генераторами. Согласно официальному заявлению компании, около 770 тыс. автомобилей будут отозваны из-за проблем с самопроизвольным раскрытием подушек безопасности. По имеющимся данным, из-за этого пострадали пять человек, однако аварий не произошло. Об этом пишет Корреспондент.

В компании отметили, что 565 тыс. автомобилей будут отозваны из-за вероятности возникновения возгорания генератора при высоких температурах воздуха. С такой неисправностью могут быть связаны два инцидента, при этом пострадавших нет.

С начала года FCA объявила о 10 отзывах автомобилей по всему миру. Среди причин были проблемы с самопроизвольным раскрытием подушек безопасности, возможность внезапного отключения систем безопасности автомобилей, дефекты стеклоочистителей, проблемы с режимом парковки, системой торможения и многие другие.

В январе 2016 года Fiat объявил о подписании соглашения по покупке последнего транша акций американского автогиганта Chrysler. Завершение слияния ожидается в следующем