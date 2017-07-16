В американском штате Флорида в земле появился провал, который поглотил два дома и лодку. Власти штата заявили, что будут следить за провалом в течение выходных, прежде чем определять, когда начнется очистка территории.

Помощник администратора общественной безопасности округа Паско Кевин Гатри отметил, что отверстие в земле составило 76 метров в ширину и 15 метров в глубину. Это самая большая воронка за 30 лет в округе, где регулярно появляются такие провалы.

В целом, отверстие затронуло 11 домов – третий дом частично обвалился, остальные получили повреждения. Также разрушена дорога. Все владельцы зданий имеют страховки и получат компенсации, нет никаких данных о пострадавших, передает AmericaRU.com.

Государственные геологи и должностные лица по охране окружающей среды изучают причины появления провала и дальнейший процесс его расширения. Кроме обломков, внутри воронки присутствует три вида химических веществ, что затруднит очистку.