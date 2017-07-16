Сербские правоохранители провели масштабную спецоперацию Арес, в ходе которой были задержаны 360 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил глава МВД Сербии Небойша Стефанович, передает B92.

Спецоперация была проведена в 27 городах и муниципалитетах. Задержанные обвиняются в незаконном производстве и обороте наркотиков, покушении на убийство, изнасилованиях и насилии, вымогательстве, пытках, похищениях, грабежах и других преступлениях. Против 202 человек возбуждены уголовные дела.

Полиция конфисковала 167 кг наркотиков — кокаина, героина, гашиша, марихуаны и экстази, а также были обнаружили три лаборатории по производству марихуаны. Кроме того было найдено большое количество оружия: четыре автомата, 29 винтовок, 30 пистолетов, один килограмм взрывчатки, шесть гранат и более три тысячи единиц боеприпасов. Также была изъята крупная сумма денег, 19 автомобилей и компьютеров и 150 гигабайт порнографических материалов с участием детей.

Глава МВД сообщил, что в течение нескольких месяцев полиция следила за несколькими преступными группами, которые были исполнителями.