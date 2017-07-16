Пострадавшие, среди которых есть несовершеннолетние, доставлены в больницы.

По меньшей мере 26 человек пострадали в результате инцидента в парке аттракционов в испанской столице. Об этом сообщило в воскресенье агентство Europa Press.

По его информации, два состава вагонеток на «американских горках» столкнулись примерно в 14:30 по местному времени. Пострадавшие, среди которых есть несовершеннолетние, доставлены в больницы.

По предварительным данным, все они получили незначительные травмы. Причины произошедшего пока не называются.