Парламент Тайваня превратился в поле боя. В рукопашном поединке сошлись даже представительницы прекрасного пола, сообщают ИноСМИ.

В ход пошли не только ноги и кулаки, но и мебель. Яблоком раздора стал законопроект о строительстве новых железных дорог и энергетических объектов, который предложила президент китайской республики.

По мнению ее противников, в документе прописаны привилегии тем регионам, которые поддерживают партию Цай Инвэнь. Также оппоненты раскритиковали дорогостоящую цену законопроекта — почти 14 миллиардов долларов.