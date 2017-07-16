У пассажира на борту случился сердечный приступ Пассажирский самолет авиакомпании ​Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Каире, следуя в Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает Al Arabiya. «Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Каире из-за сердечного приступа 49-летнего пассажира», — говорится в сообщении.

Согласно информации издания, экипаж самолета сообщил пилотам о критическом состоянии здоровья пассажира, в связи с этим капитан связался с сотрудниками аэропорта для аварийной посадки.

Отмечается, что после того как самолет приземлился, на борт поднялся врач. После оказания первой помощи пассажира госпитализировали.