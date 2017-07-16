США проводят испытания гиперзвуковых ракет, которые могут летать со скоростью более 1,5 километров в секунду.

Америка сотрудничает с Австралией в области исследования и пилотирования оружия, способного летать по крайней мере в пять раз быстрее, чем скорость звука — от 6 тысяч км/час до 12 тысяч км/час.

Последняя фаза программы Hypersonic International Flight Research Experimentation (HiFIRE) включала по крайней мере один успешный гиперзвуковой полет на испытательном полигоне Woomera в Южной Австралии.

Министр обороны Австралии подтвердил, что эксперимент по программе HiFIRE, проведенный 12 июля, был успешным.

Совместная инициатива в размере $54 млн включает в себя ВВС США, Boeing, Австралийскую военную оборонную научную и техническую группу, BAE Systems Australia и Университет Квинсленда, сообщаeт Independent.