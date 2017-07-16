Отныне посетителей папы римского Франциска будет встречать плакат с надписью «Жаловаться запрещается!» Фотография с плакатом появилась сегодня, 15 июля, на странице газеты Vatican Insider, приложения к газете La Stampa.

Этот плакат папе римскому подарил итальянский психолог Сальво Ноэ, автор книги на тему развития личности, после аудиенции на площади Святого Петра в июне. Тогда же папа Франциск пообещал повесить его на дверях своего кабинета. В конце концов он выбрал для этого не Апостольский дворец, а свою любимую скромную резиденцию в отеле Санта-Марта.

Более мелким шрифтом на плакате написано, что нарушители запрета будут считаться «страдающими синдромом жертвы, от которого портится настроение и снижается способность решать проблемы». Папа Франциск неоднократно советовал своим приверженцам не предаваться меланхолии. Текст на плакате рекомендует также «сосредоточиться на своем потенциале, прекратить жаловаться и начать действовать, чтобы изменить жизнь к лучшему».