«Пока неизвестно, послужат ли на практике «Искандеры» армянским ВС или нет, но уже очевидно, что они в переносном смысле уже стали оружием в руках властей Армении, которые с помощью «Искандеров» косвенно оправдывают поставки российского вооружения Азербайджану». Об этом пишет ереванский аналитик Саргис Арцруни в своей статье ««Зубы» Сержа Саргсяна и миф «Искандеров»», опубликованной на Первом армянском информационном портале. В статье далее говорится:

«Об «Искандерах» вчера вновь вспомнил Серж Саргсян, во всяком случае, судя по опубликованному в Фейсбуке анонсу телепередачи «Р-Эволюция». Конечно, Саргсян затронул данную тему по совершенно иному поводу, хотя едва ли у президента мог быть всего один мотив. Может быть он действительно хотел показать «зубы» Азербайджану, министр обороны которого, например, накануне в интервью провластному российскому СМИ гордился тем обстоятельством, что в ходе прошлогодней войны им удалось добиться успеха также при помощи российского оружия. Но, возможно, что намек Саргсяна адресован именно Москве, и намекается на неизбежность применения «Искандера», если Россия продолжит вооружать Азербайджан.

«Тот, кто считает, что «Искандер» имеет только моральное или психологическое значение, он даже не знает, что такое «Искандер». Когда узнает, поймет, какая разрушительная сила у этого оружия», – заявил Саргсян в вышеупомянутом анонсе интервью.

Кстати, Саргсян, может быть, умышленно исказил суть проблемы. Никто не ставит под сомнение разрушительную силу «Искандеров», как раз наоборот. И именно по этой причине люди и считают, что этот вид оружия в вероятной Карабахской войне, а тем более, в локальных проявлениях армяно-азербайджанского противостояния неприменим.

Однако есть и другая – более болезненная и принципиальная проблема. Даже эксперты уверены, что находящиеся в Армении «Искандеры» фактически не принадлежат нашим ВС, если даже в формальном смысле и находятся на нашем балансе. «Искандеры» размещены также и в Калининграде, и часто российские деятели с цинизмом сравнивают Армению именно с Калининградом – усматривая схожесть между анклавными, форпостовыми статусами обоих.

Велика вероятность того, приказ «выстрелить» из «Искандеров», находящихся и в Армении, и в Калининграде может отдать только Путин. Неслучайно, что посредством объединенной войсковой группировки Россия фактически увеличивает свой контроль нас армянскими ВС. И вовсе неслучайно, что вчера во время обсуждений в Госдуме неофициальный рупор Кремля Жириновский сказал, что армянских офицеров не нужно подпускать к командованию объединенной войсковой группировки, так как они могут предпринять какие-то действия, а Россия будет вынуждена вмешаться.

Так что «Искандер» не имеет даже морального или психологического значения: он – миф, который питает несуществующую армяно-российскую дружбу».