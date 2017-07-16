Масштабный лесной пожар на склонах итальянского вулкана Везувий могла устроить мафия Неаполя с помощью кошек, которых обливают бензином, поджигают и выпускают в лес. Об этом пишет The Time.

Мафию уже обвинили в этом преступлении. Массивный пожар уничтожил древний лес на склонах вулкана Везувия, который охранялся законом.

Дым от пожара достиг таких масштабов, как во время извержения вулкана, которое похоронило Помпеи.

Отмечается, что именно поджог кошек позволяет распространить огонь на большие территории и запутывает полицейских, когда те ищут место возникновения пожара. Отмечается, что использование кошек мафией для поджогов было выявлено еще в прошлом году. В частности, преступники обливают животных бензном и поджигают перед тем, как выпустить в лес.

Таким образом, опровергается версия, что Везувий в Италии все же проснулся и именно вулкан устроил масштабные пожары.

Напомним, что из-за пожара возле вулкана Везувий началась масштабная эвакуация.