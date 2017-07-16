В Индии паломники попали в смертельное ДТП В Индии автобус, перевозивший паломников, попал в серьезное ДТП. В результате опрокидывания транспортного средства 16 человек погибли. Об этом сообщило издание The Indian Express, передает rg.ru. Авария произошла на автотрассе, соединяющей города Джамму и Шринагар. Автобус слетел с трассы, перевернулся и рухнул в горный ручей. Пассажиры автобуса направлялись к храму Амарнатха. В результате аварии травмы получили 19 человек. Для спасения пострадавших власти подключили армейские подразделения. Источник: Ведомости-Украина http://vedomosti-ua.com/69111-v-indii-palomniki-popali-v-smertelnoe-dtp.html