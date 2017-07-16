КНДР не собирается обсуждать ракетно-ядерную программу страны за столом переговоров из-за враждебной политики США, сообщает в воскресенье, 16 июля, информационное агентство ТАСС со ссылкой на северокорейское ЦТАК.

«Диалог по вопросу об отказе КНДР от ядерных вооружений невозможен до тех пор, пока враждебный курс США в отношении Пхеньяна не будет ликвидирован в корне», – говорится в комментарии официального рупора Северной Кореи.

Пхеньян также рекомендует администрации президента Дональда Трампа «проявлять благоразумие, учитывая стратегическую позицию КНДР в качестве мировой ракетно-ядерной державы».

Власти Северной Кореи считают, что для США «настало время отказаться от враждебной политики, пересмотреть свою стратегию в отношении КНДР и без промедления прекратить ядерные угрозы и шантаж». В противном случае Северная Корея «будет укреплять своей военный потенциал сдерживания в интересах обеспечения безопасности на Корейском полуострове и в регионе», говорится в сообщении ЦТАК, которое цитирует газета «Коммерсант».

Напомним, 4 июля телевидение КНДР заявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», которая, по некоторым оценкам, может достигнуть берегов США. При этом и северокорейские, и южнокорейские военные признают, что новая ракета пролетела лишь 930 км.

Американские войска ПРО ранее заявили, что угрозы для США этот запуск представлять не мог, а Дональд Трамп вновь призвал Китай «раз и навсегда покончить» с вызывающим поведением КНДР.