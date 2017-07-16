Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск запустил загадочный вебсайт — x.com, передает Корреспондент.нет.

Как сообщается, на сайте пока не опубликовано ничего, кроме буквы «x».

Когда Маск был одним из основателей PayPal, он уже владел этим доменом. В начале этого месяца Маск приобрел его обратно. Сумма сделки неизвестна.

Предприниматель пообещал, что скоро «поправит» сайт. Это может стать новым проектом Илона Маска, но точно этого пока никто не знает.

Напомним, ранее Маск опубликовал первые фотоновой, третьей серийной модели электромобиля Tesla, который только сошел со сборочного конвейера.