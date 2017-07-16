Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения в СМИ о его сыне Дональде Трампе-младшем, напомнив, что Хиллари Клинтон незаконно получила вопросы к дебатам. Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter, передает портал «Известия».

«Хиллари Клинтон может незаконно получать вопросы к дебатам и удалять 33 тыс. электронных писем, но мой сын Дон стал объектом презрения для медиа, распространяющих фальшивые новости?», — говорится в сообщении.

Как отмечает ТАСС, ранее Wikileaks сообщили, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон получила подсказку об одном из вопросов за день до дебатов на праймериз с Берни Сандерсом.