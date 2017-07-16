Китай провел успешный испытательный полет своего боевого разведывательного беспилотника Caihong-5 («Цайхун-5», CH-5) и готов к его серийному выпуску, а также выводу аппарата на международный рынок, передает РИА Новости.

Первый испытательный полет беспилотника прошёл в пятницу на одном из аэродромов в провинции Хэбэй, он длился более 20 минут и, по данным военных, был успешным.

Беспилотники серии «Цайхун» пользуются наибольшим спросом на международном рынке из всех существующих на данный момент китайских БПЛА, их закупили уже более 10 стран.

Руководитель проекта БПЛА «Цайхун» в Китайской академии аэрокосмической аэродинамики Оу Чжунмин сообщил, что ряд стран уже проявили заинтересованность в приобретении новейшего китайского аппарата. Он не уточнил, представители каких именно стран намерены купить CH-5, но сообщил, что соответствующие переговоры уже ведутся как с теми, кто ранее приобретал БПЛА серии «Цайхун», так и с новыми потенциальными клиентами.

Первый полет прототипа боевого беспилотника состоялся в августе 2015 года. «Цайхун-5» по размеру в 2 раза превышает прошлые модели класса CH и способен находиться в воздухе до 60 часов, максимальная дальность его полета составляет 10 тысяч километров. Аппарат состоит из композитных материалов, размах его крыльев составляет 21 метр, а максимальная взлетная масса — более трех тонн, из них треть может приходиться на полезную нагрузку, в частности, в рамках одной миссии «Цайхун-5» может нести до 24 ракет.

«Цайхун-5» способен нести на себе авиационную систему дальнего радиолокационного обнаружения, выполнять разведывательные задачи, наносить удары по целям на средней и малой высоте. Более того, БПЛА «Цайхун-5» при наличии специального оснащения может использоваться для обнаружения целей и под водой, к примеру, подводных лодок. Также БПЛА можно применять и в различных гражданских целях, оснастив его камерами высокого разрешения, радарами и радиопередатчиками.