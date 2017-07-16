Как передает RT, инцидент произошёл на шоссе, соединяющем города Джамму и Шринагар. Автобус слетел с дороги, перевернулся и упал в ручей.
Автобус вёз паломников к храму Амарнатха, одной из главных индуистских святынь.
Как передает RT, инцидент произошёл на шоссе, соединяющем города Джамму и Шринагар. Автобус слетел с дороги, перевернулся и упал в ручей.
Автобус вёз паломников к храму Амарнатха, одной из главных индуистских святынь.
Дата: 2017/07/16 15:46
Раздел: Мир
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