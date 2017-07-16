В индийском штате Джамму и Кашмир опрокинулся автобус с паломниками, погибли по меньшей мере 16 человек.

Как передает RT, инцидент произошёл на шоссе, соединяющем города Джамму и Шринагар. Автобус слетел с дороги, перевернулся и упал в ручей.

Автобус вёз паломников к храму Амарнатха, одной из главных индуистских святынь.