Президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой обеспечить ему теплый прием в этой стране, сообщил в воскресенье таблоид The Sun со ссылкой на дипломатов, знакомых с расшифровкой разговора лидеров двух стран.

«У меня там в последнее время не было (положительного — ред.) освещения», — сказал Трампа в частной беседе с Мэй.

«Ну, вы же знаете, какая она, британская пресса», — ответила ему британский премьер.

«Я все еще хочу поехать, но без спешки. Так что, если вы сможете уладить этот вопрос, то это облегчило бы проблему. Когда я буду знать, что меня ждет там теплый прием, я приеду, не ранее», — отметил американский президент.

В ответ Мэй попыталась объяснить собеседнику, что «не в ее власти диктовать СМИ, как освещать те или иные события».

На это, по словам источников, Трамп ответил, что «не согласует дату визита, пока его не будут поддерживать люди».

На Даунинг-стрит комментировать эту информацию отказались, информирует Интерфакс.