В Анкаре несколько человек пострадали в результате падения беспилотника на участников митинга по случаю годовщины попытки военного переворота в Турции, сообщает «Интерфакс».

Летательный аппарат осуществлял видеосъемку и транслировал изображение митинга на экраны, расположенные по бокам сцены. Причина, по которой он упал, пока неясна.

Отмечается, что медики вывели с митинга около шести человек, у пострадавших легкие травмы и порезы.

«У нас что-то случилось, надеюсь, никто сильно не пострадал», — заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.