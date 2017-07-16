Деятельность президента США Дональда Трампа после шести месяцев работы одобряют 36% американцев.

Как передает Корреспондент.нет, об этом свидетельствуют данные опроса, подготовленного ABC News и The Washington Post.

Это наиболее низкий показатель за последние 70 лет. Неодобрение работой Трампа выразили 58% респондентов. До этого «рекордсменом» был президент Джеральд Форд в 1975 году — спустя шесть месяцев работы его рейтинг одобрения составлял 39%.

Показатели Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего спустя полгода работы были на отметке в 59%.

Также 63% респондентов назвали неуместными действия Трампа, нацеленные на то, чтобы получить компромат на Хиллари Клинтон, подразумевая встречу сына американского президента с российским адвокатом.

Еще 60% опрошенных считают, что Россия пыталась повлиять на результаты президентских выборов, а 67% — что команда Трампа помогала ей в этом.