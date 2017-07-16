Торжественное открытие монумента в память о жертвах попытки переворота 15-16 июля прошлого года прошло в Анкаре в воскресенье.

Как передает РИА Новости, на церемонии выступил президент Турции Тайип Эрдоган.

Мероприятия по случаю годовщины мятежа проходят 15-16 июля по всей Турции.

Наиболее массовые акции состоялись в Анкаре и Стамбуле, где в шествиях и митингах приняли участие сотни тысяч человек. Мемориал в память о погибших во время мятежа установлен у президентского дворца в Анкаре на месте, где погибли около 30 человек во время авиаударов со стороны мятежников. Мемориал представляет собой стоящие на четырех наклонных колоннах скульптурные изображения погибших во время мятежа, которые несут на своих плечах звезду и полумесяц – символы Турции, изображенные на ее государственном флаге.

«Этот монумент постоянно будет напоминать будущим поколениям о наших героях. У них в руках не было ничего, кроме веры, но они остановили самолеты и танки. Мы похоронили наших мучеников, но они будут жить в наших сердцах. А организаторы переворота будут гнить в тюремных застенках, умирая снова и снова», — сказал турецкий лидер.