Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер намерен держать открытой дверь в Европу для Турции. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Через год после провалившегося путча Европа по-прежнему протягивает руку Турции», — заявил он.

По его словам, особенно в тяжелые времена Европа находится на стороне Турции.

«Я ожидаю также, что и Турция четко продемонстрирует свою приверженность европейским ценностям», — отметил Юнкер.

«Европейский Союз заинтересован в том, чтобы наш сосед был демократическим, стабильным и экономически преуспевающим. Хотелось бы, чтобы Турция двигалась навстречу Европе, а не отдалялась от нее», — уточнил Юнкер.

Он считает, что ЕС сделал все для либерализации визового режима и углубления таможенного союза с Турцией.

Юнкер подчеркнул, что должно быть ясно: кто вступает в ЕС, тот присоединяется к союзу, основанному на определенных ценностях.

По его словам политика, это несовместимо с ситуацией, когда журналисты, как, например, корреспондент газеты Die Welt Дениз Юджел, месяцами содержатся в одиночной камере без предъявления обвинения. «И если Турция все же решит ввести смертную казнь, то она сама окончательно захлопнет дверь в Евросоюз», — сказал Юнкер.