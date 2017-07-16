По меньшей мере три человека были убиты в результате вооруженного столкновения между Корпусом стражей исламской революции (IRGC) и «террористической группой» в юго-восточной пограничной зоне Ирана с Пакистаном, передает Тренд.

По информации из веб-сайта IRGC, террористическая группировка, связанная с «иностранными шпионскими службами», открыла огонь по иранским границам в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан с территории Пакистана. В результате были убиты два местных иранских рабочих.

После ответного огня иранской стороны был убит один террорист, двое получили ранения.