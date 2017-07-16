В настоящее время на повестке Тарифного (ценового) совета Азербайджана не стоит вопрос о пересмотре цен на дизельное топливо, сказал секретарь Тарифного совета Илькин Меджидов в эфире телеканала AzTv, передает Тренд.

“В настоящее время на повестке Тарифного совета нет вопросов в связи с изменением каких-либо тарифов, в том числе и тарифов на дизельное топливо”, — сказал Меджидов.

Он также отметил, что вопрос о повышении цен на бензин марки АИ-92, решение по которому было принято накануне, многократно выставлялся на обсуждение, но в предыдущие годы данный шаг был признан нецелесообразным.

“При поступлении обращения со стороны структур мы не сразу выставляем данный вопрос на обсуждение. В начале ведется тщательный анализ, и только потом вопрос выставляется на обсуждение, после чего совет принимает решение менять тарифы или нет. В последний раз тарифы на топливо менялись в 2013 году, но это не означает, что в течение прошедших четырех лет к нам не обращались для изменения тарифов. Просто до сегодняшнего дня данный шаг не считался целесообразным”, — сказал Меджидов.

В пятницу решением Тарифного (ценового) совета Азербайджана розничная цена на бензин марки AИ-92 повышена на 0,20 маната. Согласно решению совета, с 15 июля бензин марки АИ-92 стоит 0,90 маната.

Как сообщили ранее в Тарифном совете, данный шаг предпринят с целью доведения до европейских стандартов моторного топлива, производимого в Азербайджане, улучшения экологической среды и обеспечения растущего спроса населения.

«Повышение тарифов предпринято с учетом необходимости модернизации в нефтеперерабатывающей сфере, а также изменений в курсе маната в последние годы, ограничения экспортных возможностей SOCAR в связи с ростом внутреннего спроса и снижением валютных поступлений», — отметили в Тарифном совете.