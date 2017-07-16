Сенатор Республиканской партии Джон Маккейн перенес операцию по удалению тромба и в течении следующей недели будет восстанавливаться в штате Аризона, передает Reuters.
Офис Маккейна не смог сообщить о точной дате возвращения сенатора к работе.
Сенатор Республиканской партии Джон Маккейн перенес операцию по удалению тромба и в течении следующей недели будет восстанавливаться в штате Аризона, передает Reuters.
Офис Маккейна не смог сообщить о точной дате возвращения сенатора к работе.
Дата: 2017/07/16 11:43
Раздел: Мир
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