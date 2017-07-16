Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 127 раз.

Как передает сайт Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Ферехли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан, Мунджуглу Товузского района и в селе Заманлы Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Ширванлы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.