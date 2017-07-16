«Попытка военного переворота 15 июля является самым большим предательством в новейшей истории Турции. Выражаю благодарность каждому участнику подавления этого вероломства, всему народу».

Как передает АПА, об этом президент Турции Реджеб Таййип Эрдоган заявил в ходе своего выступления на акции перед парламентом в первую годовщину попытки военного переворота 15 июля.

Президент отметил, что 15 июля прошлого года турки показали миру, какой они нацией являются: «Этот народ 100 лет назад завоевал победу, изумившую весь мир. 15 июля это народ также одержал большую победу. Разве был народ вооружен в ту ночь? Народ вышел на борьбу с предателями с флагом в руках и верой в сердце. В мире нет народа, способного руками остановить танки, военные самолеты и вертолеты. Я горжусь, что прихожусь сыном такому народу, государству». Нанесение удара по парламенту 15 июля президент назвал верхом вероломства и предательства.

Эрдоган пообещал утвердить восстановление смертной казни в случае принятия соответствующего закона в парламенте страны. По его словам, раскрыты все планы и деяния террористической FETÖ и ее лидера Фатуллаза Гюлена. По словам Эрдогана, заявления председателя Народно-республиканской партии Камала Кылычдароглу, во время попытки переворота находившегося в доме одного из глав муниципалитета, о том, что попытка госпереворота 15 июля находилась под контролем, совершенно неуместны: «250 граждан стали шехидами, ранены 2193 граждан. Как можно давать подобную оценку при таких цифрах? В то время, как народ вел борьбу с предателями, депутаты, собравшись в парламенте, выразили свою позицию. Депутаты отстояли парламент и продемонстрировали это всему миру. Поздравляю каждого из 106 депутатов, явившихся в ту ночь в парламент. Депутаты возвысились настолько, насколько предатели унизились, нанеся удары по парламенту. Такому народу подходит подобный парламент. Как может человек продать Родину?! Как они посмели идти против Родины, народа?! FETÖ предприняло множество попыток разделить народ, а сейчас пытаются руководить процессами из Пенсильвании. Те, кто покушался на Родину 15 июля, сейчас на суде отвечают за свои деяния. Благодаря развитию Турции, мы добъемся целей, предусмотренных на 2023 год. 15 июля день Национального единства и демократии. С наличием подобной решимости и величия духа никому не под силу развалить государство, пленить народ. События 15 июля показали, кто нам друг, а кто противник. Свои позиции немедленно продемонстрировали и друзья, а спустя несколько дней — и двуличные лицемеры. Им не сломить наш народ, не поставить на колени наше государство и не свернуть с нашего пути. Мы знаем, кто нам друг, а кто – враг. Мы будем вместе, братьями, сильными, вместе мы – Турция!».