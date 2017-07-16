Шесть арабских государств, среди которых — Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет, обратились к руководству Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой отобрать у Катара право проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Об этом сообщает швейцарский сайт The Local со ссылкой на президента ФИФА Джанни Инфантино.

Арабские страны намерены воспользоваться пунктом кодекса ФИФА, в котором указывается, что организация должна перенести чемпионат мира в другую страну в случае наступления каких-либо чрезвычайных ситуаций.

Если соответствующее решение не будет принято, они намерены бойкотировать турнир.

Саудовская Аравия и её партнёры отмечают, что Катар является базой для международного терроризма, и по этой причине ни болельщики, ни футболисты не смогут чувствовать себя в безопасности на территории страны во время проведения турнира, информирует RT.

Инфантино не исключил возможность рассмотрения данного вопроса на одном из ближайших конгрессов ФИФА, поскольку «механизмы и правила, которыми руководствуется организация, кристально чисты».