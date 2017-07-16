Во Франции в ходе празднования Дня взятия Бастилии протестующие подожгли 897 машин, сообщает TV5Monde.
Также отмечается, что за два дня полиция задержала 368 человек.
Дата: 2017/07/16 1:00
Раздел: Мир
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