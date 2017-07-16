Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность решением властей Турции запретить немецким депутатам посетить военную базу альянса в Конье.

Как пишет Sueddeutsche Zeitung, НАТО опасается возможного вывода немецких войск с базы Конье, который может повлиять на уровень поддержки международной коалиции в борьбе с терроризмом.

«Мы надеемся, что Германия и Турция смогут согласовать дату визита, подходящую обеим сторонам», — заявил генсек НАТО.

Турция запретила немецким парламентариям осуществить намеченный на 17 июля визит на военную базу НАТО в Конье, напоминает RT.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что немецкие депутаты не будут допущены на базу Инджирлик до тех пор, пока Германия настроена против страны.