Напавшим с ножом на туристов в Хургаде оказался Абдул Рахман Шамс Шаабан, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Уточняется, что мужчине 28 лет, он окончил факультет торговли в Университете аль-Азхар в Каире.

В результате нападения неизвестного с ножом на людей на пляже в Хургаде погибли два туриста из Германии. Ранения получили четыре человека, в том числе женщина с российским гражданством.

Также сообщалось, что напавший действовал по указаниям боевиков террористической организации «Исламское государство».