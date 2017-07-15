Американский журнал Vogue принес извинения за фразу о трансгендерности бывшего вокалиста поп-группы One Direction Зейна Малика и его подруги. В интервью журналу моды Малик и его подруга, американская модель Джиджи Хадид рассказали, что заимствуют друг у друга предметы гардероба. Они также сфотографировались для обложки журнала в красочной одежде андрогинного стиля, сообщает Би-би-си.

В комментарии к интервью автор журнала Vogue называет фотографию обнимающихся Зейна Малика и Джиджи Хадид «объятием гендер-флюидов».

Определение «гендер-флюид» применяют по отношению к тем, чье гендерное восприятие меняется в зависимости от ситуации: такие люди могут ощущать себя то мужчинами, то женщинами, то обладателями черт обоих полов.

Просвещенные читатели обратили внимание на неуместное употребление термина. «Одежда не делает вас гендер-флюидом», — указывали они в соцсетях.

ее футболку. «Мне она нравится. Что с того, что она мне тесновата? И неважно, что это женская футболка».

«Совершенно верно. Важно не то, мужская она или женская — главное, чтобы сидела хорошо, и вы себя комфортно чувствовали», — соглашается подруга Малика.

В комментарии к интервью автор журнала Майя Сингер пишет о новом молодежном тренде — «безразличном отношении к гендерным признакам».

«Для поколения этого тысячелетия такие понятия как «мальчик» или «девочка» имеют очень небольшое значение. Это заметно по тому, как одевается это поколение», — резюмирует автор Vogue.

Одним из первых вывод о трансгендерности героев интервью высмеял поэт Тайлер Форд, чей эпиграф был использован при подготовке статьи.

«Слово «транс-» в этом интервью звучит лишь однажды. Это я его произнес», — он сопроводил свой твит подмигивающим смайликом.

«Зейн и Джиджи отождествляются с трансгендерами, потому что одалживают друг другу одежду?» — удивилась журналист и писатель Ханна Оренштейн.

«Что-то я не заметил, чтобы Зейн носил женское платье», — пишет другой пользователь сервиса микроблогов.

«З и Д говорят, что берут друг у друга одежду взаймы. Это очень серьезное основание объявить их гендер-флюидами», — иронизирует еще один читатель.

Язвительных комментариев набросали так много, что журналу пришлось признать — статья оказалась неудачной.

«Этим рассказом мы хотели проиллюстрировать влияние трансгендерных сообществ на моду и культуру. Очень сожалеем, что в нашей статье неправильно отражена эта идея — мы промахнулись», — заявила представитель Vogue.

В заявлении говорится, что журнал хочет продолжить освещение темы и обещает проявлять аккуратность.