Президент США Дональд Трамп заявил, что стену на границе с Мексикой стоит сделать прозрачной.

Об этом американский лидер сообщил журналистам, находясь на борту самолёта, следующего из Вашингтона в Париж, сообщает RT со ссылкой на The Independent.

«Этой стене нужна прозрачность. Вы должны быть в состоянии видеть сквозь неё», — заявил президент, отметив, что можно сделать, например, железную стену с отверстиями, чтобы через них видеть то, что находится с другой стороны.

По словам Трампа, стена должна быть прозрачной, чтобы люди с одной её стороны не могли бросать «мешки с наркотиками» на головы находящихся по другую сторону.

«Как бы ужасно это ни звучало, когда они бросают большие мешки с наркотиками на головы людей с другой стороны стены, вы их не видите. Получается, что они могут ударить вас по голове мешком с вещами весом в 60 фунтов — и тогда всё кончено», — пояснил президент.