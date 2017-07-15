Редактор азербайджанского интернет-портала Passage World Нармина Агаси рассказала, что после опубликования ее селфи с белорусским лидером в ее адрес посыпались упрёки и угрозы. Фото, где Н. Агаси делает селфи с Александром Лукашенко, распространила пресс-служба главы белорусского государства. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Также снимки были размещены в социальных сетях журналистки из Азербайджана. «В мой адрес посыпались упреки и угрозы… чего я только не услышала в свой адрес в тот день. Не хочу упоминать имена «героев пьесы» и их реплики», — написала на своей странице в Facebook Нармина Агаси.