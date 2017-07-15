Дочь ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, возглавлявшего избирательный штаб президента России Владимира Путина, решила вступить в созданное Михаилом Ходорковским движение «Открытая Россия». Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

«После переговоров с Михаилом Борисовичем Ходорковским я приняла решение о вступлении в «Открытую Россию». Уверена, что мой папа Владимир Стефанович Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского горного университета, меня в этом решении поддерживает», — написала Ольга Литвиненко в «Фейсбуке.

Как отметила Литвиненко, она уверена в поддержке отца, несмотря на то, что «у него такие друзья как Аркадий Владимирович Дворкович и Владимир Владимирович Путин».

В интервью телеканалу «Дождь» Литвиненко сказала, что ее «вдохновила харизма Ходорковского и его уверенность в том, что Россию можно и нужно спасти от диктатуры и пути к железному занавесу».

Ольга Литвиненко с 2007 по 2011 год была депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Справедливая Россия». Шесть лет назад она уехала из России.

«Считаю, что, даже, находясь за пределами Родины, я, как патриот своей страны могу многое сделать для того, чтобы следующие поколения россиян, вспоминая о диктатуре Путина, знали о всех его преступлениях против личности, против свободы мнений, против граждан своей страны», — так она прокомментировала свое решение о вступлении в «Открытую Россию».