Украинский лидер Пётр Порошенко в ходе своего визита в Грузию встретится с президентом страны Георгием Маргвелашвили и премьером Георгием Квирикашвили. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

«Программой визита предусмотрены встречи главы государства с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также планируется подписание ряда двусторонних документов, которые направлены «на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией»

Порошенко планирует посетить Грузию 17—19 июля.

5 июля парламенты Молдавии, Грузии и Украины подписали совместное заявление, в котором попросили поднять вопрос о возможности членства стран в Евросоюзе.