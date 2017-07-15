Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны не позволят производителям задирать цены на бензин. Он также объяснил, почему цена на топливо в России растет. Об этом он сказал на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, сообщает «Российская газета».

«Ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены, и это совершенно очевидно, они должны быть экономически обоснованы», — сказал президент, отвечая на вопрос рабочих о растущих ценах на бензин.

Путин также отметил вред от искусственного занижения цен. При этом он, однако, добавил, что для отдельных потребителей власти стараются держать их на более низком уровне. Также президент объяснил, почему в России, нефтедобывающей стране, растут цены на бензин.

«Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои цены по-другому, чем в соседних странах, иначе нам нужно просто создавать новый «железный занавес», — сказал Путин.

Кроме того, президент подчеркнул, что низкие цены внутри страны могут привести к вывозу топлива за границу.

«Поэтому, если мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень», — заключил глава государства.