Заместитель помощника главы администрации президента Себастьян Горка заявил, что Белый дом намерен активнее отвечать на сообщения СМИ о якобы связях президента США Дональда Трампа с Россией. И он по собственной инициативе займётся выполнением этой задачи.

Об этом он заявил в эфире Fox News, передает RT.

Он отметил, что «кто-то должен быть питбулем президента», поэтому он берёт на себя эту роль.

Горка также добавил, что телеканалы CNN и MSNBC раньше имели хорошую репутацию, но теперь столкнулись с большим «кризисом доверия» из-за сообщений о предполагаемых связях Трампа с Россией.

По его словам, у СМИ нет доказательств незаконной деятельности команды Трампа и он будет рад рад помочь журналистам осознать это.