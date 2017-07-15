Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу на два месяца народного депутата из фракции Оппозиционный блок Михаила Добкина и установил сумму залога в 50 миллионов гривен.

Во время судебного заседания депутат Вадим Новинский заявил, что за Добкина внесут залог, чтобы «он ни одной минуты не провел в местах СИЗО». Он также говорил, что все 42 члена фракции Оппозиционный блок готовы взять Добкина на поруки.

Прокуратура просила арестовать Добкина или установить залог не меньше 150 миллионов гривен.

Напомним, 13 июля Верховная Рада сняла неприкосновенность с Добкина и разрешила его задержание и арест. 14 июля депутату вручили подозрение по статье 364 – злоупотребление служебным положением и по статье 190 – мошенничество.