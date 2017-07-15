Власти Франции призвали отменить введённые арабскими странами ограничения, затрагивающие население Катара.

Об этом сообщает Reuters.

«Франция призывает к как можно более скорой отмене мер, которые затрагивают население, в частности, семьи, члены которых из разных стран и были разделены», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Данное заявление он сделал в ходе своего визита в Доху.

Отмечается, что 15 июля глава внешнеполитического ведомства намерен отправиться в Саудовскую Аравию, а 16 июля он посетит Кувейт и ОАЭ.