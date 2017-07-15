Президент США Дональд Трамп решил нанять ещё одного адвоката из-за расследования предполагаемых связей американского лидера с Россией в ходе предвыборной кампании.

Как сообщает The New York Times, Трамп обратился к авторитетному адвокату Таю Коббу.

Представляющий адвокатскую контору Hogan Lovells юрист будет помогать Марку Касовицу, другому защитнику Трампа.

Издание отмечает, что президент обратился к Коббу, так как Касовиц физически не справляется с порученными ему обязанностями.

Как заявляют источники, в Белом доме считают, что адвокат убедит американского лидера информировать помощников о своих решениях и сделает его действия более предсказуемыми.

Ранее сообщалось, что адвокат Джейми Горелик отказалась представлять старшего политического советника Белого дома Джареда Кушнера в связи с развитием расследования «сговора между Россией и представителями предвыборной кампании президента США Дональда Трампа».