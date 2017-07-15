Представитель МИД ФРГ заявил, что Берлин пребывает «в смятении и ярости» после нападения преступника с ножом на отдыхающих в египетской Хургаде, в результате которого погибли две гражданки Германии, передает Reuters.

«Две гражданки Германии были убиты в Хургаде. Согласно известной нам информации, атака была направлена на иностранных туристов, что в особенности подчеркивает лукавый и криминальный характер данного акта, который оставил нас в печали, смятении и ярости», — сказали во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате нападения неизвестного с ножом на людей на пляже в Хургаде погибли два туриста с Украины. Ранения получили шесть человек, в том числе женщина с российским гражданством.