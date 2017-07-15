Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал неудачу Киева в формулировке с Европейским союзом итогового заявления по саммиту Украина — ЕС, передает «Корреспондент.net».

По его словам, все важные договоренности между сторонами были зафиксированы, а новая «бумажка» Киеву не нужна.

«Все очень просто: зачем нам еще одна бумажка, которая повторяет то, что уже сказано в соглашении об ассоциации? Достижения уже зафиксированы. Нам нужно идти к заявлениям саммитов, которые фиксируют новые, очень важные договоренности», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что власти Украины не смогли договориться с представителями Европейского союза об итоговом заявлении по саммиту Украина — ЕС.