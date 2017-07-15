Украинский самолет Ан-74 продан в Казахстан за 15 миллионов долларов. Об этом в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает «Корреспондент».

«Хорошая новость! Украинский Ан-74, сделанный в Харькове, отправится в Казахстан. За самолет заказчик уже выплатил 15 млн долларов», – написал Гройсман.

Поставка первого воздушного судна ожидается в 2018 году.

Отметим, что самолет Ан-74 разработан АНТК имени Антонова. Позволяет перевозить груз до 7,5 тонн, до 10 пассажиров (до 52 в зависимости от модификации), крейсерская скорость – 550-700 километров в час.