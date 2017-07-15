Безрезультатно закончилась очередная попытка добиться прекращения войны в Сирии. Новый, уже седьмой, раунд переговоров в Женеве под эгидой ООН не принес ожидаемого прорыва. Об этом заявил спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура, сообщает DW.

Он выразил надежду на то, что в следующем раунде диалога, запланированном на сентябрь, стороны конфликта согласятся хотя бы вместе сесть за один стол.

До сих пор представители правительства Сирии и повстанцев общались друг с другом в Женеве через посредников. По словам де Мистуры, делегация президента Сирии Башара Асада не проявила ни малейшей готовности вести переговоры о переходном этапе.

Между тем главная оппозиционная группа в Сирии – «Верховный переговорный комитет» – добивается обсуждения политического переходного процесса и тем самым – вопроса о прекращении правления Асада.