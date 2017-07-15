Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил своё заявление о применении российских ядерных ракет в случае удара по стране.

«Это не просто слова. Мы так и сделаем. За наше государство готовы жизнь отдать», — написал Кадыров в своём Telegram.

Заявление было сделано в ходе интервью американскому телеканалу HBO.

Как сообщает РИА Новости, во время беседы Кадыров заявил, что в России «сильная власть, и мы ядерная держава»; даже если по стране будет нанесён серьёзный удар, «наши ракеты будут применены автоматически».