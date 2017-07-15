В Бакинском транспортном агентстве не обсуждается вопрос повышения платы за проезд в автобусах, курсирующих на внутригородских маршрутах, сказал Trend в субботу глава пресс-служба агентства Маис Агаев.

По его словам, в настоящее время этот вопрос не стоит на повестке дня.

«В целом сегодня не обсуждается вопрос повышения платы за проезд в пассажирских автобусах, используемых в столичной маршрутной сети. Курсирующие на внутригородских маршрутных линиях автобусы работают на дизельном топливе, а не на бензине. Поэтому повышение цен на бензин не повлияет на плату за проезд», — сказал Агаев.